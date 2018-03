Todo o Sertão no Museu Afro Brasil

A exposição, que fica em cartaz até 1.º de abril de 2012, faz parte das comemorações do aniversário de sete anos do Museu Afro Brasil, abrigado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, no Parque do Ibirapuera (portão 10). Instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, é dirigida pelo artista Emanoel Araujo, responsável, ainda, pela curadoria da mostra, feita com colaborações do Museu Histórico do Ceará, Fundação Joaquim Nabuco, Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco.

O Sertão, assim, é um passeio por ambientes que recriam a aspereza da caatinga e homenageia criações que tratam das crenças e histórias do povo do Nordeste.