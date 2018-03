Todo o carisma de Wasser em rock básico e eficiente Eu acho que há tristeza em minha música, porque a vida é triste - disse certa vez Joan Wasser, tentando explicar o teor melancólico das composições do grupo Joan as Police Woman. Ela responde por quase tudo na banda: escreve, canta, dá entrevistas... As lamúrias derramadas sobre um rock básico, quase punk, não são nada figurativas. A quarentona Wasser enfrentou tragédias pessoais de tirar o rumo, como as mortes do namorado Jeff Buckley, em 1997, e de sua mãe, em 2007. Mesmo assim, nunca parou de produzir, só demorou para descobrir que poderia assumir o comando de um grupo de rock. Foi ganhando experiência ao lado de nomes como Sheryl Crow, Scissor Sister, Anthony & Johnsons e Lou Reed que o Joan as Police Woman nasceu em 2004. Após dois álbuns de estúdio e um ao vivo, o trio coloca na praça Deep Field, o disco mais maduro e alegre nesta curta trajetória. A combinação guitarra potente, Fender Rhodes e vocal sensual tem efeito devastador. Basta ouvir a engenhosa Magic para perceber que o indie rock cantado por mulheres ganhou mais uma nova estrela, além de Feist e Regina Spektor.