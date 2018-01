Todo mundo vai dançar

Concebido pelo violoncelista Dimos Goudaroulis, Logos-Diálogos leva ao palco do teatro do Sesc Vila Mariana seis performances de dança para as seis Suítes de Bach. As apresentações são divididas em duas trilogias: uma é foi apresentada na semana passada; a outra vai ao palco nesta semana. A primeira tem coreografias de Jorga Garcia (e seis bailarinos do grupo J.Gar.Cia) e, depois de um solo de Luís Arrieta, é finalizada com Henrique Rodovalho e mais nove bailarinos da Quasar. Tíndaro Silvano (junto com nove bailarinos do GRupo Vórtice) abre a segunda trilogia, com solo de Ismael Ivo e uma apresentação com Deborah Colker e seis bailarinos convidados.

LOGOS-DIÁLOGOS

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.).

R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª e sáb., 21h;

dom., 18h. R$ 6,40/R$ 32.