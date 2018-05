Todo Almodóvar em megaevento no Rio Desde ontem e até dia 19, os cariocas estão vendo no auditório da Caixa Cultural o ciclo El Deseo - O Apaixonante Cinema de Pedro Almodóvar, que traz a íntegra do cineasta espanhol, com exceção de seu novo longa, La Piel Que Habito, com Antonio Banderas, que estreou em Cannes. Todo Almodóvar, não apenas os filmes que ele dirigiu, mas também os que produziu e outros conectados com sua obra, mais (até dia 26) a exposição Secretos Sobre Negro, com 22 fotos de Banderas. Você encontra as informações detalhadas no site da Caixa Cultural Rio e a expectativa é de que a Caixa Cultural São Paulo também abrigue essa programação, em seu auditório da Sé.