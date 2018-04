Todas as melodias de Luiz

Filho de Osvaldo Melodia, renomado compositor do Estácio de Sá, Luiz nasceu no Rio e cresceu em meio aos pandeiros e cavaquinhos da escola de samba. Mas no morro, ouvia muito Beatles, Roberto Carlos e The Foundations - o rock e a soul music da época - e, em vez de seguir os passos de seu pai ou quebrar com eles, misturou tudo, uma trajetória que se transforma em metáfora no início de Pérola Negra. Luiz abre cantando o belo samba Estácio, Eu e Você, acompanhado do regional do Canhoto, a nata dos chorões cariocas. Nada mais tradicional. O que sucede é o climão introspectivo de Vale o Quanto Pesa, que lá pelas tantas vira samba soul, dá vez ao bolero Estácio Holly Estácio (este composto na tradicional veia de exaltação às escolas de samba) e desemboca no empolgante funk soul de Pra Aquietar.

O disco ainda viaja pela bossa e pelo jazz. Mas se há uma influência palpável em todas as canções é a da voz de Roberto Carlos, não tanto pela semelhança de timbres quanto pela assimilação dos trejeitos vocais e, em alguns momentos, a sinceridade confessional do Rei. Para arrematar o disco, o baião traquina Forró de Janeiro: couve, farofa e laranja para este doido e apetitoso banquete musical.