Todas as febres

Se tomássemos a arte como espelho da vida, diríamos que há coisas que só acontecem em Minas Gerais. É de lá a família Drummond que Nelson Rodrigues salpica de incestos em Álbum de Família, são de lá os sogros pouco confiáveis de Guimarães Rosa e são também mineiros os Menezes, grupo familiar inventado por Lúcio Cardoso no copioso romance Crônica da Casa Assassinada. Entre outros traços comuns nessa vertente ficcional, além da origem, está a infindável ciranda endogâmica que atrai e repele os estranhos. São muitos os motivos invocados pela ficção para enraizar nesse território conflitos primordiais da civilização e a arquitetura do livro de Lúcio Cardoso inventaria a maior parte deles, multiplicando os narradores de uma tragédia familiar. Há as razões históricas invocando a perda do protagonismo econômico e a consequente nostalgia de um passado mais próspero, há a condição geográfica do isolamento que faz sonhar com a orla marítima e seus atributos naturais: a atmosfera úmida, a brisa marinha, a fertilidade e a decomposição nesse ambiente propício ao ciclo vital. Em contraponto, estaria o solo mineral, a secura que calcifica e preserva os monumentos e os costumes enquanto impede a brotação do novo.

A transposição do livro para o teatro é, como toda a adaptação, uma leitura singular, tendo em vista ao mesmo tempo o rendimento no palco e afirmação do ponto de vista do encenador. No trabalho de Dib Carneiro Neto feito sobre um volume de mais de 400 páginas, os cortes foram indispensáveis. Foram sacrificados trechos que descrevem movimentos anímicos, abundantes no livro e característicos da escrita de Lúcio Cardoso. Sem esses trechos adquire relevo maior o drama passional nos seus instantes de crise. Enquanto no livro os segredos são lentamente circundados até que se revelem, as personagens no palco cumprem o preceito aristotélico da ação. Dialogam mais do que refletem e manifestam, de modo retilíneo, antigos ódios, ressentimentos mesquinhos, frustrações dissimuladas com esforço e, sobretudo, a combustão sexual que, no livro, arde como brasa antes de consumir os estranhos que se aproximam da família Menezes. Enfim, o teatro põe na ordem direta a caprichosa sintaxe da narrativa original. Na verdade, o resultado final se assemelha ao exagero e à deformação expressionista e, talvez sem querer, às formalizações de Nelson Rodrigues.

Um espetáculo cujo início apresenta um jovem nu copulando com um cadáver promete manter uma ponderável distância do andamento solene das obras que estetizam a decadência. Dirigido por Gabriel Villela, os episódios de erotismo reprimido e distorcido pela rigidez do hábito e pela negação sistemática assumem a forma de um ritual punitivo dos que são capazes "de todas as febres e todas loucuras do amor". A cidade, entorno que mantém vivo o mito de fidalguia dos Menezes, tem a uniformidade dos coros trágicos. Embora as personagens que representam a vox populi tenham posições distintas entre si - entre o farmacêutico, o médico e o padre há abissais diferenças de conduta e pensamento -, a função que desempenham na encenação é a de reforçar o fundo estático contra o qual se agitam, até destroçar-se, os últimos representantes de uma geração. Alguns dados de circunstância, como a estatura moral do médico e do padre, mereceriam, talvez, um certo destaque, uma vez que ambos são capazes de transcender o meio e, portanto, de sugerir outra espécie de civilidade.

Considerando-se que não há digressões interiores nem enigmas de resolução demorada, o conflito central situa-se, na perspectiva da direção, entre a vida pulsional e a classe "outrora rica, agora sobrando no retardo da província". Os que vêm de fora sabem amar e ser amados e, por essa razão, são vítimas sacrificiais no espetáculo. Nina e o jovem seduzido por ela se tornam respectivamente a santa envolta pelas vestes brancas que repousa em um escrínio transparente nos altares católicos e o moço atado à cruz como "um deus pagão". No lugar da opressão religiosa (rememorada com frequência na ficção dos mineiros), está a santificação dos transgressores como pessoas capazes de viver integralmente a condição humana. É um tema importante para a literatura dos anos 30 e 40 do século passado e, embora a encenação não discorra sobre o assunto, as imagens suportam esse peso significativo. Sobrepondo-se a todos esses signos ambíguos de religiosidade está o pórtico característico da arquitetura mineira no período áureo da província.

É um viés adotado pelo espetáculo a celebração da audácia sexual de Nina e da beleza masculina (no livro beleza e putrefação se mesclam), enquanto o grotesco recobre os que se pautam pela continência das paixões. Em um movimento dramático pendular entre o negativo e o positivo, a direção de Gabriel Villela parece ter se ocupado apenas do desenho das figuras corais. Para os outros intérpretes, as soluções são clichês melodramáticos ou desfiles exibicionistas. Sem uma base sólida para construir suas personagens, Xuxa Lopes (no papel de Nina) e Pedro Henrique Moutinho (representando André), parecem hesitantes e amedrontados diante dos adversários.

Mariangela Alves de Lima