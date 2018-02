Há um consenso na moderna civilização a respeito da extensão da infância, hoje em dia parece razoável e sensato encurtá-la ao máximo para que as crianças se tornem adultas e independentes o mais rapidamente possível. Isso é um erro motivado pelo egoísmo dos pais que, no fundo, querem ver-se livres do cuidado responsável dos filhos para viver suas vidas. Encurtar a infância é o espírito da pedofilia, o extremo radical dessa tendência consensual de nossa civilização moderna. Os pedófilos detestam as crianças e por isso as molestam, para lhes roubar a inocência. Por que a infância deveria ser roubada ou encurtada? Adultos saudáveis são somente os que viveram suas infâncias com plenitude. Toda infância deve ser prolongada e não encurtada.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Apesar de todas as tortuosidades e distorções que acontecerem agora e provavelmente afetarão os relacionamentos mais próximos, mesmo assim vai dar para ser feliz. No mundo humano, nada é tão claro quanto sua alma apreciaria.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todo mundo ganha com a prática da cooperação mútua e todo mundo sabe disso. Por que será, então, que há tanta resistência? Dá o que pensar, no sentido de que, talvez, as pessoas adorem mesmo é uma decadência.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Cuide dos pequenos detalhes, porque será neles que se verá alguma diferença entre o produto de seu trabalho e o das outras pessoas. É nos detalhes que se faz a diferença, que se mostra zelo e cuidado.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Decidir fazer movimentos mais concretos para ver seus anseios realizados é, também, expor-se além da conta. Porém, que mal haveria nisso? Não se pode passar a vida protegendo-se da exposição e se frustrando com os desejos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Tudo que você não souber tratar direito, melhor encarar com leveza e discrição, já que sua alma desconhece o alcance dos resultados. Isso especialmente quando se trata de assuntos vinculados a relacionamentos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A falta de dinâmica só será superada com sua alma se dispondo a fazer muito mais do que fez até aqui. O assunto não é tanto produzir dinheiro, mas aplicar sua vontade para que os relacionamentos melhorem sensivelmente.

LIBRA 23-9 a 22-10

Logo as coisas se acalmarão, uma situação rara, já que não acontece faz muito tempo e, provavelmente, não terá vida muito extensa tampouco. Por isso, aproveite para dar a si um respiro e exercitar a despreocupação.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Prepare o terreno para a ação, não é mais possível ficar só na imaginação, ruminando a ideia de como deveria acontecer tudo, mas no fim apenas fazendo as críticas sobre como as coisas não deveriam ser do jeito que acontecem.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Será necessário sua alma consultar o fundo do coração, o que só poderia ser feito em absoluta solidão, sem ninguém, por mais íntimo que seja, a dar opiniões ou palpites. Você precisa consultar a voz do coração.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Confiar no próprio esforço não é problema para sua alma, mas combinar o esforço com o de outras pessoas sempre foi um mistério. A partir de agora essa situação terá de mudar, porque só cooperando haverá avanço.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Nada é verdadeiramente impossível, mas muitas coisas são improváveis. Porém, a probabilidade é resultado de pesquisas estatísticas, hoje em dia não muito confiáveis, nunca se sabe qual a procedência delas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Do baixíssimo inferno aos píncaros da glória e vice-versa, a existência no processo mundial será sempre flutuante, conte com isso. Os sábios não lamentam as derrotas nem tampouco se regozijam com as vitórias.