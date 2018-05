Toda fúria do funk de Sharon

Para quem já tinha visto Sharon Jones no palco, o show de sábado foi só a confirmação de que não há Amy Winehouse - ou qualquer adesista de última hora - que chegue aos pés dela. No auge da carreira aos 55 anos (antes tarde do que nunca), não há nada que se equipare a ela na soul music atual. Descalça ou de sapatos, dançante ou amorosa, Sharon é a fúria da "alma" em pessoa.

Certos convidados que foram ao Auditório Ibirapuera, talvez mais interessados no "coquetel VIP" do que no show, não aguentaram o baque e saíram antes da primeira meia de quase duas horas em que Sharon e sua fabulosa banda The Dap-Kings não deixaram pedra sobre pedra. Se por antecipação já era a grande estrela do BMW Jazz Festival, não restou dúvida no fim. Foi histórico.

Significativamente, Sharon foi o pico da noite das "raízes negras" - como lembrou mestre Zuza Homem de Mello, um dos criadores do festival - que veio num crescendo com os cantores gospel do Zion Harmonizers, a espetacular Orkestra Rumpilezz, comandada por Letieres Leite, com seu elegante e retumbante misto de jazz e candomblé, a mitologia e a modernidade da Bahia que realmente interessa. Como as atrações que antecederam Sharon, seu soul e funk clássicos não deixam de ter algo de "religioso".

Não faltou quem a chamasse de "James Brown de saias", assim como se referem a outra diva moderna do gênero, Janelle Monáe, que os paulistanos tiveram a oportunidade de ver também este ano. Mas Janelle é mais conceitual no som e em seu frenesi cênico. Sharon inspira comida caseira, cheiro de lenha queimando. Interage com o público o tempo todo como quem convida o vizinho para tomar um café na varanda do quintal. Parece movida por uma força sobrenatural que entra com ela no palco - a voz se projetando como lavas de vulcão, o corpo que se agita como que tomado por uma sucessão contínua de descargas elétricas. É de imaginar o que deve ter de significado a apresentação que faria ontem em Salvador. Só mesmo os Dap-Kings para segurar esse rojão.

Eles tocaram quase todas as canções do álbum mais recente, I Learned the Hard Way (2010), como The Game Gets Old, Better Things, Mama Don"t Like My Man e I Learned the Hard Way, além de outras de 100 Days 100 Nights (2007), que soam como velhos e bons clássicos do soul dos anos 1960. Não por acaso, essas também já nasceram clássicas.

Reis e rainha. Como convém a uma diva soul-funk, Sharon entra no palco no quinto número do show. A introdução da banda, dando referências do que vai ser tocado mais tarde - além dos estímulos do guitarrista Binky Griptite, que faz as vezes de mestre de cerimônias -, cria grande expectativa. É difícil descolar o olhar de Sharon, mas os Dap-Kings, liderados pelo baixista Gabriel Roth, não são meros coadjuvantes. Para a rainha, os reis. Sharon interage com eles o tempo todo e coloca fogo nos metais como extensão de sua voz (ou vice-versa), faz as backing vocals rasgarem o peito com ela, incorpora a pulsação do baixo e da bateria e a agilidade da guitarra no corpo em êxtase.

Em dois momentos do show de sábado, Miss Dynamite deu aulas de dança afro-americana. Numa sessão de improviso ensaiado, batizada de Soul Train, ela viaja no tempo e volta a 1965, mostrando uma sequência de passos que ficaram famosos na época, como boogaloo, mashed potato, funky chiken, jig, número que já virou clássico em seus shows (mas cortado da apresentação do domingo). Em outro momento, ela volta à África e faz outra "viagem" coreográfica, dos pés ao pescoço, dos quadris à cabeça.

A baixinha Sharon vira gigante no palco, com um carisma do tamanho de sua voz e uma performance de tirar o fôlego. Isso sem tomar uma gota de água sequer durante todo o tempo.

Dois homens (um garoto e outro mais maduro) e quatro meninas brancas - entre elas a cantora Miranda Kassin - tiveram seus momentos de desafio de acompanhar a cantora na dança. Miranda foi a última a fazer seu solo e se saiu muito bem. O show aberto ao ar livre no domingo foi mais curto e com volume de som muito baixo, mas em compensação ela cantou It"s a Man"s Man"s Man"s World, em homenagem ao seu ídolo James Brown, numa interpretação de derreter iceberg.

JAZZ NO PARQUE

O saxofonista Billy Harper chamou atenção pela capa preta que usa. Ele brincou com a plateia pedindo para que "rebatizasse" o clássico My Funny Valentine.

O ministro da Fazenda Guido Mantega e Henilton Menezes, homem de finanças do MinC, foram ver Sharon Jones no auditório. Daniela Mercury também.

De Arthur Fontenele, que Sharon Jones içou para dançar com ela no sábado, sobre o que sussurrou para a cantora: "Ah, não tenho a menor ideia, véio!"

Descompasso: show ao ar livre de Sharon Jones no domingo teve quase 10 mil pessoas e dez banheiros.

Ana Paula, enteada de Wayne Shorter, contou que, no aviãozinho de seis lugares no qual vieram de Uruguaiana (RS), o contrabaixo quebrou uma janela.