Toda a poesia de outubro

Como no poema homônimo de Nei Nuclós, Outubro, dos irmãos peruanos Daniel e Diego Vega, trata de um sutil processo de mudança. "Lento e bruto, eu mudo/Sei que vem outubro...", dizem os versos do poeta radicado em Santa Catarina. "Que bonito!", exclama Daniel Veja. O mais velho dos irmãos veio a SP para o 6.º Festival de Cinema Latino-Americano, que terminou no domingo. Ele contou como dois irmãos sem interesse particular pelo cinema viraram cineastas.

"Eu estudei administração, Diego também era ligado às exatas. Temos amigos que são cinéfilos de carteirinha. De tanto ver e discutir filmes, ensaiamos nosso roteiro. E nós, não eles, viramos diretores."

A ideia do filme era expressar uma mudança, talvez porque a própria vida dos Vegas tenha mudado de rumo. Mas o ponto de partida veio de Robert Bresson. "Gostamos muito de L"Argent, O Dinheiro. Nosso roteiro automaticamente incorporou a ideia. Nem foi uma coisa consciente. Quando vimos, estava lá. Uma nota falsa e seus efeitos sobre duas ou três famílias. O que temos aqui é um bebê. Fomos fechando cada vez mais esse roteiro, depurando o conceito. O resultado saiu como queríamos."

Bresson, Aki Kaurismaki. Os Vegas não se interessam por outros irmãos cineastas? Paolo e Vittorio Taviani, Joel e Ethan Coen? "Nosso interesse maior é pelos Dardennes. Ainda não vimos o último filme deles, mas tudo o que fazem nos encanta. É um cinema minimalista, feito de observação." Como o dos próprios Vegas - feito de planos longos, verdadeiras sequências em que o importante não é tanto o que faz a história andar, mas o que revela sobre a natureza dos personagens.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clemente é o protagonista. Solitário, possui uma loja de penhores. Todo mês de outubro, ocorre a festa de Nossa Senhora dos Milagres. O que Clemente pede à santa? Sua vizinha, mais solitária ainda, vê nele sua última esperança de mudar, mas, para isso, o próprio Clemente teria de mudar. O inesperado acontece quando um bebê é abandonado na porta de Clemente. Com a nova situação, ele precisa da vizinha, descobre afetos e emoções.

O espectador brasileiro já conhecia o cinema peruano de Francisco Lombardi. Conheceu recentemente o de Claudia Llosa... "Existem poucos recursos para fazer cinema no país, mas há uma nova geração em Lima, muito forte. Os jovens querem fazer cinema. O digital vira uma alternativa viável. Somos parte dessa geração. Tivemos sorte de ter visibilidade com Outubro." O filme passou em vários festivais, estreou na Europa, no Japão, nos EUA. Trouxe Daniel Vega ao Brasil. "Estou adorando São Paulo, mas fico pouco tempo aqui. Gostaria de mais tempo para tentar captar a alma da cidade."