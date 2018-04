Toda a diferença está no olhar

Um irmão comunica ao outro, mais velho, que vai anunciar à família, durante o jantar, que é gay. O outro irmão corre na frente e faz o anúncio de que ele próprio é gay. Embora seja o primeiro a dizer, ele não é o protagonista de Mine Vaganti. O filme de Ozpetek segue um curso que pode parecer até um tanto óbvio. Após a revelação do irmão, Tommaso, o protagonista, é forçado a voltar para o armário (de onde não saiu). O pai tem um ataque do coração, precisa que o filho administre a fábrica da família, por ele, substituindo o irmão. Isso aproxima Tommaso da filha do sócio, que se apaixona por ele.

O pai, que não percebe que esse filho também é gay, entusiasma-se com a possibilidade de união, que, no seu imaginário, poderá limpar o nome da família. A mãe chega a consultar o namorado médico de Tommaso sobre se existe conserto para o homossexualismo. Tudo isso parece uma caricatura de comportamentos preconceituosos e até homofóbicos e o público ri bastante do que parece a obviedade, a superficialidade de O Primeiro Que Disse. Mas há o outro filme, que, na verdade, começa até antes, com a imagem enigmática dessa noiva que avança por um olival e que se coloca com um revólver diante de um homem. Há um disparo. Quem são esses personagens, que relação guardam com a história de Tommaso?

Amores gays, amores heteros, amores impossíveis. A noiva jovem é a avó, que viveu a vida toda à sombra de um amor irrealizado. Havia o marido e havia o cunhado, objeto de seu desejo. Duas histórias correndo paralelas, como os dois filmes. A maneira mais óbvia de ver O Primeiro Que Disse é assim, como uma narrativa em dois tempos, passado e presente. Mas o que importa, o tempo, é a entrelinhas do presente.

A avó faz uma observação de que sabia do homossexualismo do neto mais velho, independentemente de ele lhe haver dito, ou não. É uma maneira de contar a Tommaso que também sabe tudo sobre ele. E à garota que ama seu neto, a avó abre o coração e conta a própria história. Fala sobre como os amores impossíveis são os que ficam. Essas meias frases é que completam as histórias e dão ao filme seu significado mais belo e profundo.

Ferzan Ozpetek acredita no cinema popular, mas ele não subestima a inteligência do público. Como o grande diretor - autor - de Hollywood, Nicholas Ray, ele sabe que o cinema é a melodia do olhar e constrói seu filme não só nas trocas de olhares, mas nesses momentos em que os olhos, pelo contrário, se perdem. A avó olha com tristeza para o filho, o pai de Tommaso, e diz que ele a envergonha. Tommaso olha o namorado e a garota que o ama - e que poderia ser a mulher para ele, se eventualmente não preferisse os homens - e há um misto de desejo e tristeza na sua expressão. Logo em seguida, é a garota que olha para Tommaso e Marco, seu namorado, que nem percebem a existência dela, tão entretidos um com o outro.

São dois filmes em um - e a diferença entre a obviedade e a excelência quem faz, como sempre, é o olhar do espectador. É possível retirar muito de O Primeiro Que Disse, mas também é preciso que o espectador vença seus preconceitos - de cinema, inclusive - e se entregue ao filme. Só assim será possível dar gracias a la vida, o tema de sempre, segundo Ozpetek.