'Toc Toc' reestreia hoje no Teatro Gazeta, em São Paulo Depois de cinco meses no Rio de Janeiro, a comédia "Toc Toc" retorna hoje aos palcos de São Paulo, no Teatro Gazeta. Sucesso de público em 2008, o espetáculo já foi visto por mais de 50 mil pessoas em aproximadamente 200 apresentações. A peça, escrita pelo francês Laurent Baffie, aborda de forma divertida os comportamento de portadores do transtorno obsessivo compulsivo (TOC).