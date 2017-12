TNT promove dose tripla do talento do ator Sean Penn

No TNT, começa às 22 horas a maratona Sean Penn, que vai exibir Uma Lição de Amor, Hurlyburly e Os Últimos Passos de Um Homem. Sean, ex de Madonna, é também diretor, mas nos três filmes em questão é somente ator. Como ele diz, a contribuição de um ator consiste em levar um pouco de sua vida às histórias dos outros. Em Uma Lição de Amor, ele é o pai retardado que tenta manter a guarda da filha. Em Hurlyburly, integra grupo de amigos que busca a felicidade nos locais errados. Em Os Últimos Passos de Um Homem é um condenado à morte que ganha ajuda de uma freira para enfrentar o derradeiro ato de sua vida. Em todos esses filmes, Sean Penn mostra não apenas que é versátil, mas contracena com gente importante - Michelle Pfeiffer, Kevin Spacey e Susan Sarandon.