TNT cria áudio opcional para o Oscar na web

O Discovery Home & Health bateu, na semana de 3 a 9 deste mês, a maior média semanal de audiência de sua existência no Brasil, entre mulheres de 18 a 49 anos.

Para a vice-presidente de Programação do grupo Discovery, Mônica Pimentel, o êxito do Home&Health está apoiado em estratégias de programação, estreias e ações de marketing como o Home&Health em Movimento, evento ocorrido nas praias de Niterói, Santos e Ubatuba.

Marcelo Mansfield, que pediu para ficar de fora do novo Agora É Tarde - embora seja amigo de Rafinha Bastos -, deverá compor o time do Café com Jornal, novo noticiário matutino da Band. Com pretensão de ser informal, o novo noticiário será apresentado por Luís Megale e Aline Midlej.

A 1ª temporada do Sítio do Picapau Amarelo em versão animada, produzida pela Mixer, vem sendo exibida em outros países da América Latina pelo canal Tooncast. No Brasil, o Cartoon já exibe a 2ª temporada, também no ar pela Globo.

Diretor do Divertics, Jorge Fernando grava só para a versão do programa na web um quadro em que vive uma blogueira que se autodenomina "a crítica das críticas". São edições semanais no GShow, site de entretenimento da casa, com análises bem humoradas de seu próprio programa.

A Record festeja o êxito da mudança de horário do Câmera Record, com média de 9 pontos. Desde que passou a ser exibido às quartas-feiras, o jornalístico inflou em 80% a audiência do horário, em relação às quartas anteriores.

Em compensação, a Record matou ainda mais a boa Pecado Mortal, que antes ocupava a faixa do Câmera Record e foi jogada à cova dos leões, de frente para a novela principal da Globo.

Bandido. Ladrão de boa educação na ficção de A Teia, Paulo Vilhena se permite uma pausa durante os intervalos da produção, em plena Chapada dos Guimarães (MT), onde foi gravada boa parte das cenas da série. No episódio de amanhã, ele circulará por Cuiabá.