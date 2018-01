TNT abre inscrições para reality show cultural Depois de realizar o Projeto 48, a TNT abre inscrições para o Projeto ONG, seu novo reality show cultural. Em vez de um curta-metragem, o vencedor desta nova maratona gravará um comercial para a ONG Nós do Cinema, criada pela cineasta Kátia Lund e que abasteceu o elenco do filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Aliás, o cineasta já confirmou sua participação no projeto. O alvo do reality show são alunos de marketing e publicidade, staff das agências e interessados em geral. Cada equipe participante deve ter três integrantes e as inscrições podem ser feitas pelo site da TNT até 18 de agosto. Além dos dados pessoais, os concorrentes devem incluir um plano para um anúncio institucional para a ONG. Serão selecionados três grupos, que vão realizar seus projetos sob supervisão de profissionais da área publicitária e sob as lentes do canal. O Projeto ONG irá ao ar em cinco episódios em outubro. O prêmio para o vencedor será a veiculação do comercial criado nos intervalos da programação dos canais da Turner - TNT, Cartoon Network, Boomerang, CNN Internacional e CNN en Español. O filme também ficará com a ONG, que poderá negociá-lo com outros canais, abertos e pagos.