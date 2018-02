TJ-RJ mantém condenação contra ator Guilherme Fontes O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve ontem a condenação em primeira instância do ator Guilherme Fontes, mas reduziu a pena de três anos, um mês e seis dias para dois anos e quatro meses, por considerar que parte da sentença prescreveu. A condenação também obriga o ator a doar 12 cestas básicas no valor de R$ 1 mil para instituições sociais. Ainda cabe recurso.