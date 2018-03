Titãs lançam 'Sacos Plásticos', 16º álbum da banda

Para o guitarrista Tony Bellotto, Rick não poderia ter aparecido em melhor momento, já que a banda, assim como tantas outras, sofriam com o pessimismo do mercado. ?A gente estava na Sony-BMG no auge da crise e os executivos só reclamavam. O Rick também é executivo (diretor da Arsenal Music, responsável pelo lançamento do disco, com distribuição da Universal), mas não fica se queixando, acredita que há um mercado grande para a música.?

Sacos Plásticos não é o CD de música eletrônica deles, esses recursos já foram experimentados em álbuns como Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas e O Blesq Blom. Segundo Paulo Miklos, a banda decidiu assumir de vez todos os instrumentos. Por isso, ele e Sérgio Britto estreiam na guitarra e no baixo, respectivamente. O grupo só abriu brecha para poucas participações especiais: Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, assina parceria com Bellotto e Britto em Deixa Eu Entrar - e dá canja nela - e Arnaldo Antunes, que vira e mexe aparece em algum disco da antiga banda, compôs Problema em parceria com Miklos e Liminha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.