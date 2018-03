Titanic e a força de um clássico

16H10 NA GLOBO

(Fun with Dick and Jane). EUA, 2005. Direção de Dean Parisot, com Jim Carrey, Tea Leoni, Alec Baldwin, Richard Jenkins, John Michael Higgins.

Dick e Jane formam um casal que vive confortavelmente, até ele ser demitido. As dívidas se acumulam, deixando-os em estado caótico. Para manter o padrão de vida que levavam eles decidem realizar pequenos roubos. Após um início cheio de problemas, ambos se veem diante do golpe que pode deixá-los milionários. Reprise, colorido, 95 min.

Assim Falou o Amor

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22 H NA CULTURA

(Minnie and Moskowitz). EUA, 1971. Direção de John Cassavetes, com

Gena Rowlands, Seymour Cassel, Val Avery, Holly Near.

Faixa que se dedica a exibir clássicos de Hollywood em versão dublada apresenta Assim Falou o Amor. Quando acha que nunca mais vai se apaixonar de novo, Minnie (a atriz Gena Rowlands, indicada para o Oscar) conhece Seymour Moskowitz, um manobrista maluco. Resolvida a acreditar em romance, Minnie não hesita em se envolver num relacionamento tumultuado nessa comédia otimista. Reprise, colorido, 115 min.

Transamérica

23 H NA REDE BRASIL

(Transamerica). EUA, 2004. Direção de Duncan Trucker, com Felicity

Huffman, Kevin Zegers, Fionnula

Flanagan.

Bree Osbourne (Felicity Huffman) é uma orgulhosa transexual de Los Angeles, que economiza quanto pode para fazer a última operação que a transformará definitivamente numa mulher. Um dia ela recebe um telefonema de Toby (Kevin Zegers), um jovem preso em Nova York que está à procura do pai. Bree se dá conta de que ele deve ter sido fruto de um relacionamento seu, quando ainda era homem. Ela, então, vai até Nova York e o tira da prisão. Toby, a princípio, imagina que ela seja uma missionária cristã tentando convertê-lo. Bree não desfaz o mal-entendido, mas o convence a acompanhá-la de volta para Los Angeles. Reprise, colorido, 103 min.

TV PAGA

Tropa de Elite

17H15 NO SPACE HD

Brasil, 2007. Direção de José Padinha, com Wagner Moura, Caio Junqueira, André Ramiro, Milhem Cortaz, Fernanda de Freitas, Fernanda Machado.

O filme retrata o dia a dia do grupo de policiais e do Capitão Nascimento (Wagner Moura), membros do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Em 1997, Nascimento quer sair da corporação e tenta encontrar um substituto para seu posto. Paralelamente, dois amigos de infância, que se tornaram policiais, se destacam em seus postos; para acabar com a corrupção na polícia, eles têm o objetivo de entrar para o Bope. Reprise, colorido, 115 min.

As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa

19H25 NO TELECINE FUN

(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Ward). EUA, 2005. Direção de Andrew Adamson, com Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Tilda Swinton, James McAvoy.

Lúcia (Georgie Henley), Susana (Anna Popplewell), Edmundo (Skandar Keynes) e Pedro (William Moseley) são quatro irmãos que vivem na Inglaterra, em plena 2ª Guerra Mundial. Eles vivem na propriedade rural de um professor misterioso, onde costumam brincar de esconde-esconde. Em uma de suas brincadeiras eles descobrem um guarda-roupa mágico, que leva quem o atravessa ao mundo mágico de Nárnia. Este novo mundo é habitado por seres estranhos, como centauros e gigantes, que já foi pacífico, mas hoje vive sob a maldição da Feiticeira Branca, Jadis (Tilda Swinton), que fez com que o local sempre estivesse em um pesado inverno. Sob a orientação do leão Aslam, que governa Nárnia, as crianças ajudam na luta para libertar esse mundo do domínio de Jadis. Reprise, colorido, 143 min.

Esposa de Mentirinha

19H52 NA HBO

(Just Go With It). EUA, 2011. Direção de Dennis Dugan, com Dave Matthews, Nick Swardson, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Brooklyn Decker.

Danny Maccabee queria um relacionamento sério, mas foi infeliz em sua tentativa de casamento. Para driblar a carência, passa a vivenciar somente namoricos e transas sem o menor compromisso. Assim, ele toca sua vida como cirurgião plástico bem-sucedido, tendo sua melhor amiga Katherine, mãe solteira de um casal de pirralhos, como fiel escudeira. Mas um dia ele conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos. Disposto a se casar com ela, Danny pisa na bola quando, para conquistá-la, inventa que é marido da amiga, pai das crianças e que vai se separar. Começa então uma verdadeira aventura amorosa recheada de confusões de todos os tipos. Reprise, colorido, 118 min.

Titanic

22 H NO MEGAPIX

(Titanic). EUA, 1997. Direção de

James Cameron, com Leonardo

DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Gloria Stuart, Kathy Bates, Frances Fisher, Bill Paxton, Suzy Amis.

Rose é uma dama da aristocracia inglesa que está prestes a se casar pelos interesses de sua mãe. Jack é um rapaz pobre que deseja viver o máximo da vida. Ambos se apaixonam a bordo do transatlântico Titanic em sua viagem inaugural. Mas um destino trágico os aguarda. Vencedor de 11 Oscars. Reprise, colorido, 210 min.