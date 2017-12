Tiririca sai de um prédio. Olha para os lados e estranha o vazio absoluto. Anda pela rua desconfiado, não há ninguém. Rogério passa caminhando por Tiririca.

***

ROGÉRIO

Fala, presidente!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TIRIRICA

Amigo, que que tá acontecendo?

ROGÉRIO

Tô indo correr, presidente.

TIRIRICA

Tá me chamando de presidente por quê?

ROGÉRIO

Ué, porque você é o presidente agora.

TIRIRICA

Quê?

ROGÉRIO

Ô, presidente, tá doido?

TIRIRICA

Eu não to entendendo.

ROGÉRIO

Você não foi empossado?

TIRIRICA

Eu? Eu sou deputado.

ROGÉRIO

Sim, mas depois de ontem...

TIRIRICA

Que que aconteceu ontem, que eu tava meio de cama nem vi TV?

ROGÉRIO

Ontem, terminou a Lava Jato. Aí, prenderam todo mundo que tava envolvido.

TIRIRICA

Todo mundo quem?

ROGÉRIO

Na verdade, todo mundo mesmo. De brasileiro que não tava em nenhuma lista só sobrou o senhor, eu, a Marlene do 807, o Carlos carteiro lá da ZL e o filho do meio da Silene. O resto todo do Brasil tava envolvido de alguma forma com algum ato de corrupção, aí quem não conseguiu fugir pra Miami acabou sendo preso.

TIRIRICA

Abestaaaaado.

ROGÉRIO

Pois é. Aí, na linha sucessória, o senhor era o próximo presidente. Eu sou o vice.

TIRIRICA

E agora?

ROGÉRIO

Bom, acho que agora valia importar uns chineses aí pra dar uma povoada no País.

TIRIRICA

E a gente faz o quê?

ROGÉRIO

Bora votar aumento de salário?