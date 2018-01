Tintin vai virar filme pela produtora de Spielberg A DreamWorks, produtora cinematográfica de Steven Spielberg, se comprometeu a produzir pelo menos um filme sobre Tintin, o famoso personagem de tiras de quadrinhos belga, anunciou nesta quinta, 8, o estúdio que publica a tira. Nick Rodwell, do Hergé Studios, disse que a empresa de Hollywood vai iniciar a pré-produção do filme que deverá chegar às salas de cinema dentro de mais ou menos dois anos. Não ficou claro qual dos 24 livros sobre as aventuras de Tintin será eleito para o primeiro roteiro, disse. "Se o primeiro filme funcionar, então continuaremos", confirmou Rodwell. A realização de um filme sobre o intrépido repórter que salva a vida de inúmeras pessoas, e se assegura de que os criminosos terminem atrás das grades, vem sendo considerada por um quarto de século. O primeiro plano surgiu de o criador de Tintin, Georges Rémi, também conhecido como Hergé, morrer, em 1983. O projeto não foi realizado por problemas financeiros e de produção. Tintin nasceu em 10 de janeiro de 1929. Nascido em Bruxelas, Georges Rémi (1907-1983) era chamado de Walt Disney europeu. Criou muitos personagens além dele, Jo, Zette, Jocko, Quim e Filipe. Os álbuns coloridíssimos de Tintin foram traduzidos em mais de 40 idiomas.