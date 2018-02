Time escolhe Putin como 'Personalidade do Ano' em 2007 A revista Time escolheu na quarta-feira o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como sua "Personalidade do Ano" para 2007, afirmando que o dirigente havia tirado o país de uma situação caótica para colocá-lo "no tabuleiro do poder mundial", ainda que ao custo de limitar os princípios democráticos. Putin, um ex-agente da KGB sacado da obscuridade em 1999 pelo então presidente Boris Yeltsin, aparecerá na capa da edição especial da revista como a pessoa que, na opinião dos editores da publicação, produziu o maior impacto sobre os eventos mundiais em 2007, para o bem ou para o mal. "Ele não é um cara bonzinho, mas realizou coisas extraordinárias", disse o diretor-executivo da Time, Richard Stengel, que anunciou a escolha de Putin no programa "Today Show", do canal NBC. "Ele é um novo czar da Rússia e é perigoso no sentido de que não se importa com as liberdades civis. Ele não se importa com a liberdade de expressão, mas sim com a estabilidade. E é disso que a Rússia precisava e é por isso que os russos o adoram." Em seu site, www.time.com, a revista disse que Putin, filho de um operário de fábrica cujo avó cozinhou para o ditador soviético Josef Stalin, liderou a Rússia com uma determinação inabalável, uma visão afiada do futuro e um sentimento de ter incorporado o espírito da "Mãe Rússia". Dmitry Peskov, vice-porta-voz do Kremlin, afirmou que a escolha da revista servia como um reconhecimento do papel de Putin ao ajudar a Rússia a retomar seu orgulho nacional. "Sob a liderança de Putin, a Rússia ressurgiu na qualidade de um parceiro positivo e confiável quando se tratou de modelar as relações internacionais", disse Peskov. O presidente russo venceu quatro rivais na disputa pela homenagem da Time: o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore, que ficou em segundo lugar, seguido da escritora britânica J.K. Rowling, do presidente chinês, Hu Jintao, e do comandante das forças norte-americanas no Iraque, general David Petraeus. A escolha aconteceu dias depois de Putin ter anunciado um plano pelo qual continuará mantendo poder após o fim de seu mandato presidencial, no próximo ano. O atual líder disse na segunda-feira que ocupará o cargo de primeiro-ministro se Dmitry Medvedev, um aliado fiel dele, conquistar a Presidência russa. Segundo a revista, a personalidade do ano, um título oferecido desde 1927, não significa um endosso ou um prêmio de popularidade, mas o reconhecimento dos indivíduos e forças que determinam os rumos do mundo. "Ao custo significativo dos princípios e das idéias que as nações livres valorizam, Putin liderou seu país de forma extraordinária a fim de garantir-lhe uma estabilidade até então pouco conhecida e levar a Rússia de volta ao tabuleiro do poder mundial. Por esse motivo, Vladimir Putin é a Personalidade do Ano da Time em 2007", afirmou a revista. (Com reportagem de Oleg Shchedrov em Moscou)