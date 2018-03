TIMBERLAKE LANÇA NOVO SINGLE Justin Timberlake retomou sua carreira musical neste domingo, ao lançar seu primeiro single em cinco anos. A faixa, chamada Suit And Tie, tem participação do rapper Jay-Z e produção de Timbaland. É o primeiro lançamento do cantor desde 2006, quando passou a concentrar-se na carreira de ator após o sucesso do disco FutureSex/LoveSounds. Em carta aos fãs, Timberlake confirmou o lançamento de um novo disco ainda este ano. Disse também que começou a produzir o álbum The 20/20 Experience, em junho de 2012. "Não esperava nada. Fui ao estúdio, comecei a brincar com algumas músicas, e me diverti", completou.