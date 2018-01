Timberlake estréia como estilista com linha sexy O cantor pop Justin Timberlake não é um estilista comum, e sua estréia na passarela com William Rast tampouco foi um desfile típico, com direito a sua namorada, a atriz Cameron Diaz na platéia e a socialite Paris Hilton. Em vez de mostrar sua coleção no espaço oficial da Semana de Moda de Los Angeles, em Smashbox Studios, em Culver City, Timberlake escolheu um dos pontos noturnos mais famosos de Hollywood: o Social Hollywood da Sunset Boulevard. Entre os convidados, Wilmer Valderrama, Eve e sua namorada, Cameron Diaz, que conversou com os jornalistas e posou para os fotógrafos antes de sentar-se na primeira fila. Também assistiram ao desfile Paris e Nicky Hilton, Adam Levine de Maroon 5 e Patrick Dempsey, conhecido como o Dr. McDreamy do seriado de TV "Grey´s Anatomy". O espetáculo começou com a canção de David Bowie Rebel Rebel e as modelos penteadas com estilo moicano saíram para mostrar a coleção primavera 2007 chamada de Street Sexy, com jeans para homens e mulheres e camisetas e camisas tipo vaqueiro para homens com detalhes em couro. A coleção feminina vem com jaquetas, vestidos e blusas de mangas largas. Os vestidos de noite foram originais, com um azul claro que chamou a atenção por ser perigosamente curto e outro por seu decote acentuado nas costas.