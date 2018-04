Timberlake e Beyoncé lideram indicações da MTV

Justin Timberlake e Beyoncé foram os mais citados nas indicações ao Vídeo Music Awards-2007, divulgadas nesta terça-feira, 7, pela MTV. Foram sete indicações cada, superando o rapper Kanye West e a adolescente de Barbados Rihanna, com cinco. A cantora britânica de neo-soul Amy Winehouse recebeu três indicações, inclusive o de vídeo do ano - na qual competirá com Timberlake, Beyoncé, Rihanna, West e com a dupla francesa de dance eletrônico Justice. "Que ótimos indicados! Eles realmente refletem um ano estelar na música e nos vídeos", disse Christina Norman, presidente da MTV, em nota. Timberlake, West e o artista de hip hop Arkon, o rapper T.I. e o cantor de rhythm and blues Robin Thicke disputam o prêmio de melhor artista masculino. Entre as mulheres, a briga é entre Amy Winehouse, Beyoncé, Rihanna, Fergie e Nelly Furtado. A categoria artista revelação tem duas britânicas rivais - Amy Winehouse e Lilly Allen - além de Carrie Underwood (finalista do American Idol), Gym Class Heroes e Peter Bjorn & John. Os indicados a melhor grupo são Fall Out Boy, Gym Class Heroes, Maroon 5, Linkin Park e White Stripes. Entre as novas categorias deste ano está o "prêmio da ameaça quádrupla", que segundo a MTV "homenageia esses artistas que rompem limites e conquistam múltiplos mundos, como música, moda, filantropia, negócios, interpretação e dança". As indicações para este quesito opõe o casal Beyoncé e Jay-Z, junto com Bono, Timberlake e West. Fãs podem votar pela Internet na categoria melhor revelação. As demais categorias são escolhidas por um seleto grupo da indústria fonográfica.