Tim Maia inédito e exclusivo

Obra inacabada de Tim Maia, o terceiro volume da série Racional finalmente vem a público legalmente. Há anos começou a circular uma versão não autorizada em CD (que depois obviamente foi parar na internet), realizada a partir das fitas master das gravações. Projeto conjunto da Seroma Edições Musicais - dirigida por Carmelo Maia, filho do cantor - e da Editora Abril, as cinco canções inéditas foram recuperadas e com mais uma criou-se o álbum produzido por Kassin. O inconveniente é que para ter esse CD o consumidor deve adquirir toda a coleção de Tim da Abril, com 15 discos de diversas fases do cantor. Racional Volume 3 é a cereja exclusiva do bolo, bem cara para quem já tem os outros discos. Enfim, os encartes são caprichados, com bons textos sobre cada CD e a carreira do cantor.

As gravações originais de 1975 são excelentes. Como se sabe, já pelos dois volumes anteriores de Racional, Tim estava "limpo", livre de drogas, cantando como nunca. Ademais, a Banda Vitória Régia dá o sangue, sob o comando de Lincoln Olivetti. O discurso baseado no livro da doutrina que Tim resolveu seguir por um tempo é uma bobagem, claro, mas é só relevar as letras e mergulhar no irresistível misto de funk-soul-disco, como em Lendo o Livro e Nação Cósmica, para sentir que a força de sua música supera qualquer vacilo. Há outras mais calmas, com approach de samba, em que a voz de Tim atinge o sublime e o instrumental suingado da banda é de estremecer o chão. Um clássico atualíssimo.

TIM MAIA

RACIONAL VOL. 3

(box com 15 Cds)