Tim Festival inicia venda de ingressos nesta segunda

Com preços que variam de R$ 40 a R$ 400, o Tim Festival começa a vender os ingressos para sua edição 2007 nesta segunda-feira, 3. Serão 24 postos de venda espalhados pelas quatro cidades-sedes do festival. Haverá também bilheterias em Belo Horizonte, Brasília, Santo André e Campinas. O público poderá ainda comprar pela internet ou pelo telefone 6846 6000 (SP) e 0300 789 6846 (demais cidades). Veja também: Especial com a programação completa Jotabê Medeiros, do Estadão, comenta atrações Em São Paulo, os shows serão realizados no Auditório Ibirapuera, no clube The Week e na Arena Skol Anhembi. No Rio, o evento ocupará mais uma vez a Marina da Glória. Em Vitória, as apresentações se darão no Teatro da UFES, enquanto em Curitiba o festival ocorrerá na Pedreira Paulo Leminski. Este ano, o festival tem 39 atrações, distribuídas entre os dias 25 e 31 de outubro. Da esperada cantora islandesa Björk aos novos roqueiros da cena indie The Killers e Arctic Monkeys, o festival passa pelo jazz com Cecil Taylor, de 78; da banda de rock da atriz Juliette Lewis às musas Cat Power e Feist. Confira abaixo preços e postos de venda: São Paulo - Auditório do Ibirapuera 25 de outubro, quinta-feira Toni Platão Cat Power and Dirty Delta Blues Antony and the Johnsons Horário: 20h30 Preço: R$ 120,00 26 de outubro, sexta-feira Eldar Roberta Gambarini Quartet Sylvain Luc Quartet Stefano Di Battista Quartet Horário: 20h30 Preço: R$ 120,00 27 de outubro, sábado Katia B Cibelle Feist Horário: 20h30 Preço: R$ 120,00 28 de outubro, domingo Joe Lovano Nonet Joey DeFrancesco Trio e convidado especial Bobby Hutcherson Cecil Taylor Conrad Herwig’s Latin Side Horário: 20h30 Preço: R$ 120,00 29 de outubro, segunda-feira ‘Winona’ featuring Craig Armstrong and Scott Fraser cirKus com Neneh Cherry Horário: 20h30 Preço: R$ 120,00 São Paulo - The Week 26 de Outubro (Sexta-feira) Girl Talk Count of Monte Cristal (Hervé) & Sinden Daniel Haaksman Lindstrøm Alexandre Herchcovitch e Johnny Luxo Horário: 23h00 Preço: R$ 60,00 São Paulo - Arena Skol Anhembi 28 de Outubro (Domingo) Spank Rock Hot Chip Björk Juliette and THe Licks Arctic Monkeys The Killers Horário: 18h30 Preço: R$ 200,00 VIP: R$ 400,00 Rio de Janeiro - Marina da Glória 26 de Outubro (Sexta-feira) ‘Jazz US’ Joe Lovano Nonet Joey DeFrancesco Trio e convidado especial Bobby Hutcherson Cecil Taylor Conrad Herwig’s Latin Side Band Horário: 20h00 Preço: R$ 140,00 ‘TIM Volta’ Antony and The Johnsons Björk Horário: 20h00 Preço: R$ 180,00 ‘Novas Divas’ Katia B Cibelle Feist Cat Power and Dirty Delta Blues Horário: 22h30 Preço: R$ 100,00 ‘Novo Rock UK’ Hot Chip Arctic Monkeys Horário: 23h30 Preço: R$ 180,00 Tim Village / ‘Novo Rock BR Vanguart Montage Del Rey Horário: 01h00 Preço: R$ 40,00 27 de Outubro (Sábado) ‘Euro Jazz’ Eldar Roberta Gambarini Quartet Sylvain Luc Quartet Stefano Di Battista Quartet Horário: 20h00 Preço: R$ 140,00 ‘Novo Rock US’ Juliette and The Licks The Killers Horário: 20h00 Preço: R$ 180,00 ‘TIM Cool’ Projeto Axial ‘Winona’ featuring Craig Armstrong and Scott Fraser cirKus com Neneh Cherry Horário: 22h30 Preço: R$ 100,00 TIM VILLAGE / TIM FESTA Horário: 01h00 Preço: R$ 60,00 TIM Festa / ‘TIM na Pista’ Alexandre Herchcovitch e Johnny Luxo Diogo Reis & Eduardo Christoph (MOO) Guab TIM Festa / ‘TIM Disco House’ Lindstrøm Toktok TIM Festa / ‘Funk Mundial’ MC Gringo Daniel Haaksman DJ Sandrinho Count of Monte Cristal (Hervé) & Sinden Diplo DJ Marlboro TIM Festa / ‘TIM Mash Up’ Spank Rock Girl Talk Vitória - Teatro UFES Horário: 20h30 Preço: R$ 60,00 27 de outubro, sábado, 20h30 Paulo Moura e Samba de Latada Joe Lovano Nonet 28 de outubro, domingo, 20h30 Feist cirKus com Neneh Cherry 29 de outubro, segunda-feira, 20h30 Eldar Roberta Gambarini Quartet Curitiba - Pedreira Paulo Leminski 31 de Outubro (Quarta-feira) Horário: 19h00 Preço: R$ 60,00 Hot Chip (19h00) Björk (20h30) Arctic Monkeys (22h00) The Killers (23h45) Pontos de venda São Paulo Capital Auditório do Ibirapuera: de terça a domingo, das 9h às 18h - Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº - Parque do Ibirapuera (3); Citibank Hall: 2ª a sábado, das 12h às 20h; domingo, das 14h às 20h - Al. Dos Jamaris, 213 - Moema (3); Teatro Abril: 2ª a sábado, das 12h às 20h; domingo, das 14h às 20h - Av. Brigadeiro Luis Antonio, 411 - Bela Vista (1); FNAC Pinheiros: 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 14h às 20h - Av. Pedroso de Moraes, 858 - Pinheiros (2); FNAC Paulista: 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 14h às 20h - Avenida Paulista, 901 ou Alameda Santos, 960 - Jardins (2); FNAC Morumbi: Morumbi Shopping - de 2a a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 13h às 22h - Morumbi (2); Saraiva Mega Store Morumbi Shopping: - de 2a a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 13h às 21h - Morumbi (1); Saraiva Mega Store Shopping Eldorado: - de 2a a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 13h às 21h - Pinheiros (1); Saraiva Mega Store Shopping Ibirapuera: - de 2a a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 13h às 21h - Moema (1); Saraiva Mega Store Shopping Center Norte - de 2a a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h - Santana (1); Saraiva Mega Store Shopping Anália Franco - de 2a a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 13h às 20h - Anália Franco (1). Livraria Siciliano: de 2ª à 5ª, das 9h às 20h30; 6ª e sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 10h às 20h30 - Rua Cardoso de Melo, 630 - Itaim(1); Santo André - SP Loja AM/PM Posto Ipiranga Gravatinha - de 2ª a 6ª, das 09h às 21h; sábado, das 09h às 18 h Av Portugal, 1756 - Bela Vista - Santo André - (3); Campinas - SP FNAC Campinas: de 2a a sexta, das 10h às 22h; Sábado das 10h às 22h e domingo e feriados, das 12h às 20h - Parque Dom Pedro Shopping - Av. Projetada Leste, 500 - Campinas (2); Cia Athletica - de 2ª a sexta, das 09h30h às 21h30h; sábado, das 10h às 19h; e domingo e feriados, das 10h às 17h - Shopping Galeria - Rod. D. Pedro I, Km 131,5 - Campinas (1); Brasília FNAC Brasília: de 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h - Park Shopping - SAI/SO Área 6580 (2); Saraiva Mega Store Brasília - de 2a à 6ª das 9h às 19h, sábados das 9h às 13h. Setor Comercial Sul, Quadra 1 - Bloco H (Térreo). Edifício Morro Vermelho (1); Cia Athletica: de 2ª a sexta, das 9 h às 21 h; sábado, domingo e feriados, das 10 h às 17h - SCE/Sul Trecho 2 - Conjunto 32/Parte P1 - Nível Lago Paranoá - Pier 21 - Lago Sul (1); Belo Horizonte Livraria Leitura BH Shopping - de 2a a sábado, das 10h às 22h15; domingo e feriados, das 14h às 21h; Savassi - de 2ª a 6ª, das 08 às 20h sábado, das 09h às 18 h - Av. Cristóvão Colombo, 167 (3); Chevrolet Hall: de 2a a sábado, das 12h às 20h00; domingo e feriados, das 14h às 20h; Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 - São Pedro (3); Curitiba FNAC Curitiba: de 2ª a sábado, das 11h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h - ParkShopping Barigüi - Avenida Professor Pedro Parigot de Souza, 600 (2); Livrarias Curitiba: Shopping Estação - de 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 14h às 20h - Centro (1) ; Livrarias Curitiba Shopping Curitiba - de 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 14h às 20h - Batel (1) ; Livrarias Curitiba Shopping Mueller - de 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 14h às 20h - Centro Cívico - (1); Livrarias Curitiba Rua das Flores - de 2ª a 6ª, das 9h às 22h, sábado das 9h às 18h - Avenida Luiz Xavier, 78 - Centro (1); Rio de Janeiro FNAC Barra Shopping: de 2a a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 15h às 21h - Av das Américas, 4600/ Loja B 101/114 - Barra da Tijuca (2); Modern Sound: de 2a a sexta, das 09h às 20h; sábados, das 9h às 19h - Rua Barata Ribeiro, 502/ LJ D2-D4-D6 - Copacabana (1); Saraiva Mega Store Norte Shopping: de 2a a sábado, das 10 às 22h; domingos e feriados, das 15 às 21h - Av. Dom Helder Camara, 5080/ LJ 4503 - Piso S - Pilares (1); Saraiva Mega Store Rio Sul: de 2a a sábado, das 10 às 22h; domingos e feriados, das 12 às 21h - Rua Lauro Miller, 116/LJ 301 - 3º Piso - Botafogo (1); Posto Ipiranga CW332: diariamente, das 09h30 às 17h - Rua Real Grandeza, 332 / 336 - Botafogo (3); Posto Ipiranga Jockey Rio: diariamente, das 09h30 às 17h - Av. Bartolomeu Mitre, 1361 - Gávea (3); Vitória Teatro UFES: de segunda a sexta, das 9h00 às 21h00; sábado, das 12h00 às 18h00 - Av. Fernando Ferrari, 514 - Vitória (1)