TIM Festival 2008 anuncia mais seis atrações Os grupos norte-americanos Gogol Bordello, The National e a dupla dance MGMT, além da compositora e pianista de jazz Carla Bley (um dos principais nomes da vanguarda jazzística) são as novas atrações confirmadas para o TIM Festival 2008. A organização do evento confirmou também a presença da revelação do jazz Esperanza Spalding, além de um dos papas do britpop, o cantor, compositor e instrumentista Paul Weller. Com os novos nomes, já são dez as atrações confirmadas para este ano. Os anteriores foram Sonny Rollins, Stacey Kent e as bandas da cena new rave inglesa, Klaxons e The Gossip, da vocalista Beth Ditto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.