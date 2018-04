Tim Festival 2007 divulga programação completa

Agora está confirmado. A produção do Tim Festival 2007 divulgou nesta terça-feira a programação completa do evento. Com shows no Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Curitiba, o festival terá 39 atrações - oito a mais que em 2006- divididos entre os dias 25 e 31 de outubro. Os preços dos ingressos ainda não foram definidos. Em São Paulo, os shows serão realizados no Auditório Ibirapuera, no clube The Week e na Arena Skol Anhembi. No Rio, o evento ocupará mais uma vez a Marina da Glória. Em Vitória, as apresentações se darão no Teatro da UFES, enquanto em Curitiba o festival ocorrerá na Pedreira Paulo Leminski. O TIM Festival 2007 reúne 26 atrações internacionais e 13 nacionais. O elenco vai da esperada cantora islandesa Björk aos novos roqueiros da cena indie The Killers e Arctic Monkeys; do pianista-prodígio russo Eldar, de apenas 20 anos, ao ‘monstro sagrado’ da vanguarda do jazz Cecil Taylor, de 78; da banda de rock da atriz Juliette Lewis às musas Cat Power e Feist; das revelações brasileiras Cibelle e Projeto Axial aos fashionistas dublês de DJs Alexandre Herchcovicth e JohnnyLuxo; do DJ Marlboro à nova banda da cantora sueca Neneh Cherry. Confira abaixo a programação completa: Rio de Janeiro - Marina da Glória 26 de outubro (sexta-feira) ‘Jazz US’ (20h) Joe Lovano Nonet Joey DeFrancesco Trio e convidado especial Bobby Hutcherson Cecil Taylor Conrad Herwig’s Latin Side Band ‘TIM Volta’ (20h) Antony and The Johnsons Björk ‘Novas Divas’ (22h30) Katia B Cibelle Feist Cat Power and Dirty Delta Blues ‘Novo Rock UK’ (23h30) Hot Chip Arctic Monkeys ‘Novo Rock BR (1h00 de 27/10) Vanguart Montage Del Rey 27 de outubro (sábado) ‘Euro Jazz’ (20h00) Eldar Roberta Gambarini Quartet Sylvain Luc Quartet Stepano Di Battista Quartet ‘Novo Rock US’ (20h00) Juliette and The Licks The Killers ‘TIM Cool’ (22h30) Projeto Axial ‘Winona’ featuring Craig Armstrong and Scott Fraser cirKus com Neneh Cherry TIM Festa / ‘TIM na Pista’ (1h00 de 28/10) Alexandre Herchcovitch e Johnny Luxo MOO Guab TIM Festa / ‘TIM Disco House’ (1h00 de 28/10) Lindstrøm Toktok TIM Festa / ‘Funk Mundial’ (1h00 de 28/10) MC Gringo Daniel Haaksman DJ Sandrinho Count of Monte Cristal (Hervé) & Sinden Diplo DJ Marlboro TIM Festa / ‘TIM Mash Up’ (1h00 de 28/10) Spank Rock Girl Talk São Paulo - Auditório Ibirapuera 25 de outubro, quinta-feira, 20h30 Toni Platão Cat Power and Dirty Delta Blues Antony and the Johnsons 26 de outubro, sexta-feira, 20h30 Eldar Roberta Gambarini Quartet Sylvain Luc Quartet Stepano Di Battista Quartet 27 de outubro, sábado, 20h30 Katia B Cibelle Feist 28 de outubro, domingo, 20h30 Joe Lovano Nonet Joey DeFrancesco Trio e convidado especial Bobby Hutcherson Cecil Taylor Corad Herwig’s Latin Side 29 de outubro, segunda-feira, 20h30 ‘Winona’ featuring Craig Armstrong and Scott Fraser cirKus com Neneh Cherry São Paulo - The Week (TIM Festa) 26 de outubro, sexta-feira, 23h00 Girl Talk Count of Monte Cristal (Hervé) & Sinden Daniel Haaksman Lindstrøm Alexandre Herchcovitch e Johnny Luxo São Paulo - Arena Skol Anhembi 28 de outubro, domingo, 18h30 Spank Rock (18h30) Hot Chip (19h30) Björk (21h00) Juliette and the Licks (23h00) Arctic Monkeys (meia-noite) The Killers (1h00 de 29/10) Vitória - Teatro UFES 27 de outubro, sábado, 20h30 Paulo Moura e Samba de Latada Joe Lovano Nonet 28 de outubro, domingo, 20h30 Feist cirKus com Neneh Cherry 29 de outubro, segunda-feira, 20h30 Eldar Roberta Gambarini Quartet Curitiba - Pedreira Paulo Leminski 31 de outubro, quarta-feira, 19h00 Hot Chip (19h00) Björk (20h30) Arctic Monkeys (22h00) The Killers (23h45):