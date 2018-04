Tim Festival 2007 anuncia programação completa dia 21

A produção do TIM Festival 2007 anunciará no próximo dia 21 a grade completa com a programação deste ano do evento. Na ocasião, serão informadas todas as atrações, os locais, horários, preços dos ingressos, pontos de venda e datas dos shows. A organização dará mais detalhes também do novo formato idealizado para este ano, quando o Tim Festival passara, entre 25 e 31 de outubro, pelas capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Curitiba. No Rio, o evento ocupará mais uma vez a Marina da Glória. Já em São Paulo, os shows acontecerão no Auditório Ibirapuera e no Arena Skol Anhembi. Em Vitória, as apresentações se darão no Teatro da UFES, enquanto em Curitiba o festival ocorrerá na Pedreira Paulo Leminski. O TIM Festival 2007 já teve confirmado, até o momento, 14 atrações internacionais. Entre elas, a islandesa Björk; os britânicos do Arctic Monkeys; as bandas norte-americanas The Killers e Juliette and the Licks (da atriz e cantora Juliette Lewis); e Girl Talk (projeto solo do produtor americano Gregg Gillis). Também integram a programação a cantora canadense Leslie Feist; a americana Cat Power; o saxofonista Joe Lovano; o jovem pianista russo Eldar; o grupo americano Antony and the Johnsons (liderado pelo inglês Antony Hegarty); o pianista e compositor escocês Craig Armstrong (autor de trilhas sonoras para cinema como Romeo & Juliet e Moulin Rouge); o grupo sueco cirKus (da cantora Neneh Cherry); o duo americano de hip hop Spank Rock; e o pianista e compositor americano Cecil Taylor.