Tim Festival 2007 anuncia programação completa Falta pouco mais de dois meses para os gêneros jazz, pop e rock (das mais diversas vertentes) invadirem os palcos brasileiros e se misturarem atraindo públicos de todos os tipos. Trata-se do Tim Festival 2007, que anunciou hoje seu line-up completo, após ter soltado aos poucos uma ou outra confirmação. No total, serão 26 atrações internacionais e outras 13 nacionais, que foram selecionadas por cinco curadores - Zuza Homem de Mello, Zé Nogueira, Hermano Vianna, Ronaldo Lemos e Pedro Albuquerque - e que se apresentarão, dos dias 25 a 31 de outubro, em quatro capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Vitória. Para 2007, o Tim Festival escalou, entre outros artistas, a islandesa Björk, roqueiros da cena contemporânea, como Arctic Monkeys, nomes sagrados do jazz, como Cecil Taylor, de 78 anos, e bandas de rock, como a da atriz Juliette Lewis. Além disso, a programação inclui revelações brasileiras, entre elas Cibelle e o Projeto Axial. O Tim Festival 2007 também aposta na pista disco com os DJs Alexandre Herchcovicth e Johnny Luxo. Enfim, uma mistura bem eclética numa busca em agradar o maior número de gostos possíveis. Neste ano, a organização concentrou duas datas - 26 e 27/10 - no Rio de Janeiro, dividindo em uma programação temática, que ocorrerá toda na Marina da Glória. Sendo assim, os palcos, anteriormente denominados por gêneros, agora recebem o título pelo conceito do show, como Euro Jazz, Novas Divas, Novo Rock UK e até Funk Mundial, apresentando e revelando artistas como Joe Lovano Nonet, Antony and The Johnsons, Feist, Arctic Monkeys, The Killers e DJ Marlboro, entre outros. Em São Paulo, o Tim Festival, que acontece entre os dias 25 a 29, reserva os shows mais instrumentais (e comportados) para o Auditório Ibirapuera, enquanto nomes do rock e pop tocam no Arena Skol Anhembi, no dia 28. Ao contrário do ano passado, quando nomes como Daft Punk, Yeah Yeah Yeahs e Thievery Corporation não garantiram público, fazendo com que a organização transferisse os shows que aconteceriam no Anhembi para o Tom Brasil, este ano artistas como Björk, Arctic Monkeys e The Killers devem ganhar mais atenção. A programação ainda contempla o Tim Festa, que acontecerá na casa noturna The Week com foco no eletrônico. As cidades de Vitória e Curitiba recebem versões mais reduzidas do festival. Na capital do Espírito Santo, onde a programação abrange três datas, de 27 a 29, os shows acontecem no Teatro da UFES. Já na capital paranaense, o Tim Festival ocorrerá na Pedreira Paulo Leminsky, em uma única data, dia 31, encerrando a programação. Confira abaixo todas as atrações do Tim Festival 2007 e as datas dos shows em cada cidade: RIO DE JANEIRO Local: Marina da Glória 26/10 - sexta-feira ?Jazz US? (20h) Joe Lovano Nonet Joey DeFrancesco Trio e convidado especial Bobby Hutcherson Cecil Taylor Conrad Herwig?s Latin Side Band ?TIM Volta? (20h) Antony and The Johnsons Björk ?Novas Divas? (22h30) Katia B Cibelle Feist Cat Power and Dirty Delta Blues ?Novo Rock UK? (23h30) Hot Chip Arctic Monkeys ?Novo Rock BR? (1h) Vanguart Montage Del Rey 27/10 - sábado ?Euro Jazz? (20h) Eldar Roberta Gambarini Quartet Sylvain Luc Quartet Stepano Di Battista Quartet ?Novo Rock US? (20h) Juliette and The Licks The Killers ?TIM Cool? (22h30) Projeto Axial ?Winona? featuring Craig Armstrong and Scott Fraser cirKus com Neneh Cherry TIM Festa / ?TIM na Pista? (1h) Alexandre Herchcovitch e Johnny Luxo MOO Guab TIM Festa / ?TIM Disco House? (1h) Lindstrøm Toktok TIM Festa / ?Funk Mundial? (1h) MC Gringo Daniel Haaksman DJ Sandrinho Count of Monte Cristal (Hervé) & Sinden Diplo DJ Marlboro TIM Festa / ?TIM Mash Up? (1h) Spank Rock Girl Talk SÃO PAULO Local: Auditório Ibirapuera 25/10 - quinta-feira Toni Platão Cat Power and Dirty Delta Blues Antony and the Johnsons 26/10 - sexta-feira Eldar Roberta Gambarini Quartet Sylvain Luc Quartet Stepano Di Battista Quartet 27/10 - sábado Katia B Cibelle Feist 28/10 - domingo Joe Lovano Nonet Joey DeFrancesco Trio e convidado especial Bobby Hutcherson Cecil Taylor Corad Herwig?s Latin Side 29/10 - segunda-feira ?Winona? featuring Craig Armstrong and Scott Fraser cirKus com Neneh Cherry Local: The Week (Tim Festa) 26/10 - sexta-feira Girl Talk Count of Monte Cristal (Hervé) & Sinden Daniel Haaksman Lindstrøm Alexandre Herchcovitch e Johnny Luxo Local: Arena Skol Anhembi 28/10 - domingo Spank Rock (18h30) Hot Chip (19h30) Björk (21h) Juliette and the Licks (23h) Arctic Monkeys (meia-noite) The Killers (1h) VITÓRIA Local: Teatro UFES 27/10 - sábado Paulo Moura e Samba de Latada Joe Lovano Nonet 28/10 - domingo Feist cirKus com Neneh Cherry 29/10 - segunda-feira Eldar Roberta Gambarini Quartet CURITIBA Local: Pedreira Paulo Leminski 31/10 - quarta-feira Hot Chip (19h) Björk (20h30) Arctic Monkeys (22h) The Killers (23h45)