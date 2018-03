TIM confirma Antony and the Johnsons A organização do TIM Festival confirmou oficialmente ontem a vinda ao Brasil do grupo Antony and the Johnsons, em outubro. Segundo o site Pollstar.com, o grupo tocaria em São Paulo, no Auditório do Ibirapuera, no dia 25. No dia 26, na Marina da Glória, no Rio. Mas as datas ainda não foram confirmadas. Antony and the Johnsons é o veículo de um homem só, o andrógino cantor e pianista inglês Antony Hegarty, nascido em 1971. Influenciado pelo Soft Cell de Marc Almond e por Boy George, ele trabalhou com Lou Reed e, em fevereiro de 2005, lançou um disco que o tornou cult, I Am a Bird now, vencedor do Mercury Prize.