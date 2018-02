TILDA SWINTON DORME EM MUSEU A atriz Tilda Swinton (de Moonrise Kingdom), de 52 anos, dormiu em uma caixa de vidro diante do público, anteontem, no MoMA, museu de arte moderna de Nova York. A performance, batizada de The Maybe, não havia sido divulgada antes e será apresentada em outros museus, com data ainda a ser confirmada. Não é a primeira vez em que a atriz, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante em 2008 por Conduta de Risco, cai no sono diante de uma plateia. Em 1995, ela também ficou deitada sob olhares dos curiosos na Serpentine Gallery, em Londres. No ano seguinte, ela esteve em Roma. Outras seis apresentações acontecerão este ano.