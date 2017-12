Tika Tiritilli apresenta novo projeto no Sesc Consolação Está em exposição no Sesc Consolação o projeto da fotógrafa Tika Tiritilli Lambe-Lambe Contemporâneo - Retrato Delas com Suas Fotos. Coordenadas pela artista Mônica Sucupira, 17 mulheres de 64 a 86 anos foram motivadas, durante três meses, com a ajuda de um trabalho corporal, a percorrer suas memórias sobre a infância, sonhos, famílias e a cidade de São Paulo. Depois do trabalho intenso, tiveram de responder à pergunta "O que levaria da cidade de São Paulo, se tivessem que ir embora dela, para sempre?". As respostas foram expressadas através de fotos projetadas nessas mesmas mulheres. O projeto de Tika foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural (PAC) da Secretaria do Estado da Cultura em 2006. Lambe-Lambe Contemporâneo - Retrato Delas com Suas Fotos.Sesc Consolação. Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, tel. (11) 3234-3000. Até 30/4