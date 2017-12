Tigela da dinastia Ming bate recorde ao ser leiloada por US$ 36 milhões

Um rara tigela cozida no forno imperial da dinastia chinesa Ming, há mais de 500 anos, foi vendida nesta terça-feira por 281,2 milhões de dólares de Hong Kong, tornando-se uma das relíquias chinesas mais caras já leiloadas.

A pequena tigela de porcelana do período Chenghua, datada entre 1465 e 1487, é decorada com pinturas de galos, galinhas e pintos, e é conhecida de maneira simplificada como "tigela das galinhas".

O objeto é considerado um dos itens mais procurados de arte chinesa, visto como uma reverência talvez comparável àquela dispendida aos ovos Fabergé da Rússia czarista.

"Todas as vezes que uma tigela com galinhas vem ao mercado, redefine totalmente os preços no campo da arte chinesa", disse o vice-presidente da casa de leilão Sotheby's Ásia, após a venda.

A última vez que uma tigela similiar foi leiloada, em 1999, alcançou 29 milhões de dólares de Hong Kong, cerca de um quinto do preço atingido nesta terça-feira.

Com apenas 16 tigelas Chenghua com temas de galinhas identificadas até o momento, a maior parte presente em museus públicos, poucas chegaram a leilão. Somente quatro dessas permanecem em mãos privadas.

Exaltadas ao longo dos séculos pelos imperadores chineses e por aficionados devido a sua qualidade, raridade e lendária textura aveludada, as tigelas Chenghua cozidas nos fornos imperiais de Jingdezhen estão entre os objetos mais valorizados de arte chinesa.

Em um leilão lotado, as ofertas pela delicada tigela do tamanha de uma palma de mão começaram em 160 milhões de dólares de Hong Kong, e a peça foi continuamente disputada por três participantes antes de ser arrematado pelo grande colecionador chinês Liu Yiqian por 250 milhões de dólares de Hong Kong.

O preço final de 281,2 milhões de dólares de Hong Kong, incluindo impostos, estabeleceu um novo recorde mundial em leilões de porcelanas chinesas, superando os 32,4 milhões de dólares pagos por um vaso Qing em 2010.

A tigela foi vendida a partir da celebrada coleção de cerâmica chinesa chamada Meiyintang, acumulada por mais de meio século pelos magnatas suíços da indústria farmacêutica irmãos Zuellig.

Com a compra feita por Liu, um bilionário sediado em Xangai e dono de um museu privado chamado Long Museum, a tigela com figuras de galinha se tornará a única peça genuína do tipo na China.

"O preço foi ok, nem tão alto, nem tão baixo", disse Robert Chang, um grande colecionador sediado em Hong Kong.