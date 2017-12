Tide Hellmeister lança livro no Museu da Casa Brasileira Será lançado nesta terça-feira, às 18 horas, no Museu da Casa Brasileira, o livro Tide Hellmeister, Inquieta Colagem (Infolio Editorial), sobre a obra do artista gráfico paulistano. O lançamento será acompanhado do debate Arte e Design, com a participação de Hellmeister, Carlos Soulié do Amaral, Cláudio Rocha e Ericson Straub. Tide Hellmeister, Inquieta Colagem. Museu da Casa Brasileira. Av. Faria Lima, 2.705. Hoje, às 18 horas.