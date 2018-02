'Ticket é Cultura' leva cinema de graça à periferia de SP Seis dias com muito cinema e visitas a museus, tudo de graça. É isso o que promete a 1ª Semana Ticket é Cultura, que começa hoje e vai até domingo. O evento vai exibir 25 curta-metragens e seis longas, todos nacionais, em 24 regiões da periferia da região metropolitana. Entre os destaques da programação estão os filmes Se Eu Fosse Você, O Casamento de Romeu e Julieta, Cine Gibi: O Filme da Turma da Mônica, Narradores de Javé, Como Fazer um Filme de Amor e Cristina Quer Casar, que serão exibidos em CEUs, centros culturais, escolas municipais, associações comunitárias e bibliotecas de São Paulo. Além da mostra de cinema, a programação inclui acesso livre ao Museu de Arte Moderna (MAM), com a exposição Panorama da Arte Brasileira 2007 - Contraditório; à Pinacoteca, onde os visitantes poderão observar obras de artistas como Cândido Portinari, Victor Brecheret, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti; e à Estação Pinacoteca, que conta com as exposições Odetto Guersoni, Uma Visão Geral, Em Trânsito e O Olhar do Colecionador. A criação do projeto foi motivada por um estudo do Ministério da Cultura que apontou que 92% dos brasileiros nunca foram a um museu. A mesma pesquisa indicou que, entre os entrevistados, apenas 13% iam ao cinema pelo menos uma vez por ano. ?Nosso objetivo é promover às classes mais necessitadas acesso à produção cultural. Sabemos que a grande dificuldade hoje é a falta de recursos financeiros?, explica Reynaldo Naves, diretor de Marketing da Ticket, empresa que, com o apoio da Associação do Audiovisual Paulista e da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, realiza o evento. ?Nossa expectativa é reunir cerca de cinco mil pessoas, mas espero que esse número chegue a muito mais?, conta Naves. As informações são do Jornal da Tarde 1ª Semana Ticket é Cultura. De hoje até o dia 9 de dezembro, em 24 regiões carentes de São Paulo. Entrada gratuita. Confira os locais e a programação no site www.ticket.com.br/cultura ou ligue para 0800-880-0505.