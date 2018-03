Ticiane Pinheiro perde bebê aos cinco meses de gravidez

A apresentadora Ticiane Pinheiro perdeu o bebê que estava esperando, segundo confirmou a assessoria da TV Record nesta quarta-feira, 16. Ticiane estava grávida de cinco meses de seu primeiro filho com seu marido, o empresário Roberto Justus. Segundo a assessoria da emissora, o médico da apresentadora, Renato Kalil, afirmou que ela começou a sentir dores no sábado, 12, e foi internada no domingo. Depois de exames, foi constatado o aborto espontâneo. Na segunda, o parto foi induzido para a retirada do bebê. Ticiane, que é responsável pelo quadro As Aventuras de Ticiane da Maternidade no programa Hoje em Dia, estava cobrindo as férias de Ana Hickmann na atração. Entretanto, por conta da perda do bebê, ela decidiu ir viajar com Justus. De acordo com a assessoria da Record, é provável que a emissora não coloque outra substituta para Ana, pois sua volta está marcada para a próxima segunda, 21.