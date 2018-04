Ticiane Pinheiro e Karina Bacchi trazem família Paiuta para SP

A família Paiuta já conhecia a Capital. A visita feita na quarta-feira, porém, ficará registrada no álbum de recordações como a primeira em que Osmar, Dulce, Adilson, Ivani, Yasmin e Adriele circularam por São Paulo como celebridades. E receberam tratamento destinado a estrelas da TV - status que os moradores do sítio Roncador, em Analândia (interior de SP) alcançaram após a participação em Simple Life - Mudando de Vida, da Record. O clã desembarcou na metrópole para a gravação do último episódio do reality show protagonizado por Karina Bacchi e Ticiane Pinheiro, previsto para ir ao ar em outubro. O JT acompanhou a aventura dos caipiras na cidade grande. Os Paiuta saíram de Analândia às 5h e pegaram a estrada em uma van simples, mas trocaram o veículo por uma limusine na metade do percurso. Foi então que perceberam que o tour era um desafio. Eles teriam de mudar de vida por alguns dias, assim como as patricinhas que ficaram confinadas na roça. A suntuosidade do carro de luxo deixou a família impressionada. "Nunca esperei andar de limusine, foi melhor que fazer viagem de avião", disse "seu" Osmar. "A gente veio conversando e fazendo bagunça, como a Karina e a Ticiane fizeram lá em casa", completou Ivani. Um hotel cinco estrelas foi a primeira parada. As instalações e o tratamento vip deixaram os convidados boquiabertos. "Me senti como uma artista de novela, com tantas câmeras me esperando", contou dona Dulce na recepção do hotel. Recebidos pela equipe, eles seguiram para o quarto em que ficariam instalados até a sexta-feira. As acomodações foram avaliadas com entusiasmo. "Nossa senhora, nunca vi uma coisa dessas! Nem o Lula tem um quarto igual", brincou o patriarca. "Nem consigo abrir os portões (do sítio) direito com a chave e agora tenho que aprender a abrir a porta (do quarto) com cartão." O roteiro previa que Karina e Ticiane apareceriam para encontrar a família. Entretanto, imprevistos durante a gravação mudaram os planos. Os Paiutas foram informados que precisavam "pegar" a limusine para ir ao encontro das amigas. Ninguém reclamou, claro! Reencontro agendado na porta de um restaurante japonês. Três meses separam a gravação do último episódio feito em Analândia do em andamento em São Paulo. O clã desperta a atenção dos clientes ao apontar na entrada. Passados alguns minutos, as patricinhas chegam em um BMW pilotado por Ticiane. As câmeras do Simple Life registram momentos de emoção que não estavam previstos no script. Karina chora ao abraçar dona Dulce, que logo pergunta por que as meninas desapareceram do sítio. "A gente queria visitar vocês, mas a produção não deixou", respondeu a atriz. Ao lado, Ticiane tentava conter as lágrimas ao ver "seu" Osmar. "E o Pink?", questionou a milionária, sobre o porquinho que adotaram no confinamento. Terminada a sessão de cumprimentos, patricinhas e caipiras seguiram para a mesa reservada para o almoço do dia. Tratava-se, na verdade, da hora da vingança. Karina e Ticiane nunca perdoaram o fato de dona Dulce ter matado uma galinha para servir na primeira refeição que fizeram na roça. "Eles estranharam quando a gente contou que comia peixe cru", entregou Karina. Seu Osmar e dona Dulce estranharam a seqüência de sushis, sashimis e afins. Ivani preferiu não provar a iguaria. Adilson degustou, mas afirmou que trocaria a especialidade por um belo churrasco. Yasmin e Adriele queriam mais é dividir a experiência com os colegas de escola. O reencontro foi encerrado com um bolo para comemorar os 73 anos de seu Osmar, completados duas semanas antes. Quanto à sobremesa, Capital e Interior lambiam os dedos.