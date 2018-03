Tibete, símbolo da contradição entre fé e ateísmo

A presença chinesa no Tibete é marcada por contradições que começam pelo fato de o ateu Partido Comunista governar um povo para o qual a religião é um componente central da existência. A cidade de Lhasa é o retrato do abismo que separa a cultura tibetana da dos chineses da etnia han, que compõem 91,6% da população da China. Os restantes 8,4% reúnem 55 grupos chamados de minorias étnicas pelo governo de Pequim, entre os quais os tibetanos. Em uma população de 1,3 bilhão, esses 8,4% representam 110 milhões de pessoas, que têm línguas, religião, costumes e cultura próprios. O centro antigo de Lhasa é o bairro tibetano, onde estão o templo Jokhang e o Palácio Potala, lugares de peregrinação diária de centenas de pessoas que recitam mantras enquanto caminham. A arquitetura, as roupas, os sons, a escrita, as lojas - tudo é distinto da parte nova da cidade, ocupada pelos chineses han, muitos dos quais se instalaram no Tibete com incentivo do governo de Pequim, em um movimento para garantir a integração da região à China. Com 2,7 milhões de habitantes, o Tibete é uma das menos povoadas províncias do país, mas é a segunda maior em extensão depois de Xinjiang - onde a "minoria étnica" muçulmana é maioria. Apesar de representarem apenas 8,4% da população, as minorias étnicas ocupam 60% do território, em áreas desérticas, montanhosas e de fronteira ricas em recursos naturais. Leia a integra desta análise na edição deste sábado, 15, no Estado de S. Paulo