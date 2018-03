Tiago Pereira é o novo sócio de Roberto Justus

Tiago de Aguiar Pereira levou R$ 1 milhão e é o novo sócio do apresentador de televisão Roberto Justus. O paulista de 30 anos derrotou a gaúcha Mariana Junqueira Reis, de 24 anos, na final do programa da TV Record Aprendiz 4 - O Sócio, que foi ao ar, ao vivo, na noite de quinta-feira, 28. Pereira recebeu R$ 1 milhão para investir na empresa que abrirá com Justus. O apresentador ficará como majoritário, 51%, e o parceiro fica com 49%. Segundo a Controle da Concorrência, empresa que monitora as inserções comerciais para o mercado, a audiência chegou a um pico de 16 pontos, com 26% de share (participação no total de aparelhos ligados). O programa ficou 1h12 na liderança e, na média geral, registrou 13 pontos, ante 14 da Globo. A boa audiência do programa fez com que a emissora já começasse a pensar na próxima edição, Aprendiz 5 - O Sócio, prevista para 2008. A Record promete seguir o mesmo formato de sociedade do atual, com algumas novidades ainda não divulgadas pela emissora. A gaúcha Mariana é formada em Engenharia de Telecomunicações e planejava ser sócia de Justus com uma empresa "para eficiência energética que racionalize o uso da energia elétrica". Pereira propôs sociedade com Justus para a criação de um produto de lavar carros sem água, com lenços umedecidos, a ser usado no mercado externo. Essa é a primeira vez que O Aprendiz propõe sociedade - as outras edições ofereciam propostas de emprego. Na quarta versão do reality, o site da Record recebeu quase 30 mil inscrições de propostas de sociedade. Texto ampliado às 15 horas