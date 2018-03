Thriller deve unir diretor de 'Hotel Ruanda' e Tom Cruise

O diretor do drama Hotel Ruanda, sobre o genocídio no país, está em negociações com a Columbia Pictures para dirigir um thriller de espionagem que o estúdio prepara e que possivelmente será estrelado por Tom Cruise. A Columbia, pertencente à Sony Corp., adquiriu em janeiro os direitos para o cinema do livro Edwin A. Salt, de Kurt Wimmer, e o filme está sendo desenvolvido tendo em vista o ator Tom Cruise para o papel principal, disse à Reuters uma fonte do estúdio. Cruise faria o papel de um agente da CIA que é identificado por um desertor como espião da Rússia. Conforme noticiado primeiramente pela revista especializada Daily Variety, o estúdio está em negociações com Terry George, roteirista e diretor de Hotel Ruanda, para dirigir Edwin A. Salt. Natural de Belfast, George recebeu indicações ao Oscar por seu trabalho de roteirista em Hotel Ruanda, estrelado por Don Cheadle, e pelo filme de 1993 Em Nome do Pai, baseado na história verídica de um homem injustamente preso com seu pai por envolvimento num atentado a bomba do IRA (Exército Republicano Irlandês). Tom Cruise começou recentemente a filmar Valkyrie, no qual representa um oficial do Exército alemão que liderou uma conspiração fracassada para assassinar Adolf Hitler durante a 2.ª Guerra Mundial.