Thomas Pynchon vai lançar novo livro O reservado escritor norte-americano Thomas Pynchon anunciou que vai publicar um novo livro, "The Bleeding Edge". A informação foi divulgada pela Penguin Press, sua editora de longa data, e publicada no "New York Times". Pynchon conquistou fãs com suas narrativas intricadas que usam os anos 1960 e 70 como base, reúnem dezenas de personagens e tramas paralelas e combinam referências de cultura popular e história obscura. Ele é o autor de V., The Crying of Lot 49, Mason & Dixon e o aclamado pela crítica Gravity?s Rainbow, que ganhou o National Book Award em 1974. Seu último romance Inherent Vice foi lançado em 2009. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.