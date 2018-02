Thom Mayne expõe projetos premiados no Tomie Ohtake

"A educação mudou muito. É muito mais conectada com o tráfego social, em como as pessoas interagem. Hoje em dia, as aulas acontecem mais em um café Starbucks do que em uma sala de aula. Toda essa noção expandiu os lugares de aprendizado. A tecnologia e a comunicação em tempo real têm de ser incorporados a essa nova visão, e é esse o desafio da arquitetura de escolas", disse à reportagem o arquiteto de 68 anos, objeto de uma exposição no Instituto Tomie Ohtake, "Morphosis, Formas Combinatórias" (com 86 maquetes e painéis fotográficos).

"São Paulo é uma cidade enorme, de mais de 20 milhões de habitantes. Usualmente, os problemas mais urgentes são os urbanos. A arquitetura trabalha com estruturas urbanas. Você chegou atrasado a este compromisso por causa do tráfego, certo? Isso é o futuro das cidades, trabalhar para resolver esses problemas. São questões relacionadas mais ao urbanismo do que à arquitetura. Podemos trabalhar a textura do edifício, sua inserção na cidade, é parte do problema, mas os problemas cruciais são os urbanos. Você compartilha a vida numa cidade que, a exemplo de Jacarta, Bangcoc e Cidade do México, cresceram monstruosamente nas últimas décadas", disse o arquiteto.

Os princípios da arquitetura de Thom Mayne não são os da placidez. Seus projetos têm um componente de surpresa, de inesperado. "Numa época em que a mídia dá ao público tudo que este quer e deseja, talvez a arte possa adotar uma postura mais agressiva", diz. A educação já foi objeto de sua arquitetura quando projetou uma de suas obras mais simbólicas, o edifício Cooper Union, em Nova York, cuja estrutura de metal parece fendida por um terremoto.

Entre seus projetos mais festejados, está o quartel general da CalTrans em Los Angeles (2004); o San Francisco Office Building (2006); a Wayne L. Morse United States Courthouse (em Eugene, Oregon, também em 2006); e o centro estudantil de recreação da University of Cincinnati (2006), entre outros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

THOM MAYNE

Instituto Tomie Ohtake (Avenida Faria Lima, 201). Tel. (011() 2245-1900. De 3ª a dom., 11 h/ 20 h. Grátis. Até 4/11.