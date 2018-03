Thobias, da Vai-Vai, faz hoje show em São Paulo

O repertório do show de hoje privilegiará os mestres do samba, como Geraldo Filme, Noel Rosa, Paulo Vanzolini, Lamartine Babo, Adoniran Barbosa, Billy Blanco, Bide e Marçal. "Sou eu quem segura o leme e manda ver na festa", diz Thobias. No repertório, canções como "A primeira vez", "Estatuto da gafieira", "Volta por cima", ''Saudosa Maloca" e "Feitiço da Vila".

Ele estará acompanhado de 14 músicos, sob a direção de Edson Alves e o Proveta (da banda Mantiqueira), além de três casais de dançarinos que darão o clima de gafieira ao espetáculo.

Templo da Gafieira

Hoje, às 21h30.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Citibank Hall.

Av. Jamaris, 213 - Moema.

Tel.:4003-6464.

Preço: De R$ 20 a R$100

www.ticketsforfun.com.br