'This Is It' vai ficar mais duas semanas nos cinemas

Simultaneamente ao lançamento de "This Is It", a Sony disponibilizou o CD duplo com canções que fazem parte do longa em suas versões originais e a faixa título. Para janeiro, é prometido o DVD repleto de extras com cenas não utilizadas no documentário.

Com uma hora e cinquenta minutos de duração, o longa trata o Rei do Pop com reverência e mostra o artista em plena forma, dirigindo músicos e dançarinos o tempo todo. Michael ensaiava para uma maratona de 50 shows que ficariam nos palcos da Arena O2, em Londres, por 10 meses a partir de julho. As informações são do Jornal da Tarde.