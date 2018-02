THIRTY SECONDS, FAIXA SAI NA 2ª O grupo de rock alternativo Thirty Seconds to Mars, liderado pelo músico e ator Jared Leto, lança na segunda-feira sua nova canção, Up in the Air. A faixa deve fazer parte do próximo álbum da banda, ainda sem nome definido, que, segundo eles mesmos, tem ligações com o disco anterior, This Is War, de 2009. De acordo com a gravadora Universal Music, a nova música do grupo mistura elementos do rock progressivo com o grunge. No começo do mês, a agência espacial norte-americana (Nasa) enviou ao espaço a primeira cópia da canção do Thirty Seconds to Mars junto de uma cápsula de material científico para pesquisas feitas. / EFE