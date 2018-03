Thiago Pethit arma cabaré sem fumaça

"O teatro tem uma coisa muito legal que eu carrego, que percebi que muita gente de música, ou de outras artes, não tem. Como o teatro trata muito de conceito, fico atento a isso. Queimo a cabeça com 1 bilhão de coisas, porque quero tudo bem encaixadinho. Não necessariamente arrumar a cenografia, mas criar uma atmosfera", diz.

Nas belas canções do CD, Thiago se revela observador inteligente, com letras cheias de imagens, outra preocupação que a maioria de seus contemporâneos não tem, por falta de estofo mesmo. Influenciado por Bertolt Brecht e Kurt Weill, ele elaborou o conceito do álbum como o roteiro de "um pequeno show", como se fosse um cabaré, "onde você está tão próximo que escuta a respiração, o ruído do piano". Daí, a insistência por manter todos os ruídos do ambiente da gravação no CD.

Pecinha. O roteiro é dividido em prólogo, capítulos e epílogo, "como uma pecinha do Brecht". No Studio SP, onde faz temporada nos dias 7, 14 e 21 de abril, será um pouco diferente, mas com a mesma formação instrumental do disco: piano, cello, bateria, percussão e violão.

No show de hoje, ele conta com projeções de Ciça Luchesi e Fred com imagens feitas a partir da lousa que ilustra a capa do CD. "Brecht usava lousa pra dar sentido de preto no branco. Mas a lousa ao mesmo tempo é onde você viaja. Tudo que se coloca nela não é a coisa em si. Se desenho um passarinho, é um passarinho na lousa. É representação." Para ele, a graça está em recorrer a boas referências e fazer algo com personalidade. "Parto do princípio de que hoje é impossível você ser original, mas ser legítimo você pode."