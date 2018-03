Thiago Lacerda substitui Fábio Assunção na novela das 18h

Thiago Lacerda e Grazzi Massafera voltam a fazer par na TV. Thiago vai entrar no lugar protagonista deixado por Fábio Assunção na novela das seis, Negócio da China, de Miguel Fallabela, segundo informou a assessoria de imprensa da Rede Globo. O astro global pediu afastamento da novela para cuidar da saúde. Ainda não se sabe como Fallabela vai tirar Assunção da trama. Thiago Lacerda e Grazzi Massafera já fizeram um par romântico de sucesso em Páginas da Vida. Eram Jorge e Thelminha. Ele, filho do patrão e ela, dos empregados da família. Foi o papel revelação da ex-BBB como atriz. Veja também: Fabio Assunção é afastado de 'Negócio da China' Ator é preso acompanhado de traficante Astro faria papel do vilão Dodi em 'A Favorita' A novela de Manoel Carlos ficou no ar de junho de 2006 até março de 2007, e para refrescar a memória, girava em torno da história de duas amigas, Nanda (Fernanda Vasconcellos) e Olívia (Ana Paula Arósio) que viviam em Amsterdã até que Nanda ficou grávida de gêmeos do namorado, Léo (Thiago Rodrigues), que a deixou na mão. De volta ao Brasil e rejeitada pela mãe Marta (Lília Cabral), a menina sai atordoada de casa é atropelada e morre. A médica Helena (Regina Duarte) faz o parto e adota a menina Clara (Joana Mocarzel) que também é rejeitada pela avó por ser portadora de Síndrome de Down. Marta aceita criar apenas o menino que é normal, Francisco (Gabriel Kauffmann). Joana Mocarzel roubou a cena na novela que também rendeu a Lília Cabral uma indicação no Emmy 2007, o Oscar da TV, de melhor atriz. A história se complica quando anos depois Léo volta ao País e decide criar os filhos e procura Olívia que sabia que a amiga estava grávida de gêmeos...