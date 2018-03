Theatro São Pedro (SP) vai emprestar figurinos de óperas A partir de agora, o acervo de figurinos e cenários das óperas apresentadas no Theatro São Pedro, em São Paulo, com investimento de dinheiro público, poderá ser emprestado para grupos de teatro do interior e da capital paulista. A estimativa é de que, com a reutilização das roupas, a montagem de uma ópera diminua em até 30% seus custos de produção. Ontem, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e a APAA - Associação Paulista dos Amigos das Artes - inauguraram um galpão quase ao lado do Theatro São Pedro para manter os figurinos e algumas peças de cenário. Antes a reutilização das peças não era possível, ao menos não era recomendada, justamente porque não existia um espaço específico e adequado para guardar essas roupas. Por enquanto, estão à disposição cerca de 400 peças. Elas são figurinos das óperas: O Homem que Confundiu Sua Mulher com Um Chapéu, de Michael Nyman; Lucia di Lammermoor, de G. Donizetti; Il Matrimonio Secreto, de Domenico Cimarosa; La Cambiace Di Matrimonio e Il Signor Bruschino, de Giacchino Rossini. Todas elas foram apresentadas no Estado de São Paulo nas temporadas de 2006 e 2007. A produtora de óperas e coordenadora do Theatro São Pedro, Dyra Oliveira, afirmou que em breve os empréstimos poderão ser realizados. ?O grupo interessado, ou o município, vai assinar um documento se responsabilizando pelo material. Os figurinos servirão às remontagens dessas óperas em outros municípios. Além disso, um grupo de teatro pode solicitar, por exemplo, a roupa de um soldado para a montagem de qualquer tipo de espetáculo?, diz Dyra. ?O figurino é uma parte considerável dos custos de uma ópera. Acredito que a reutilização das pelas pode gerar uma economia de 30% nos custos de uma montagem?, completa. As opções irão aumentar em breve. Os figurinos de seis montagens programadas para 2008 também farão parte do acervo do Theatro São Pedro. Outra novidade é que, a partir do próximo mês, o público vai poder visitar o galpão (Rua Barra Funda, 89). ?Acho que assim o público vai se acostumar com o universo da Ópera. Tem muita gente interessada em figurinos também?, conta Dyra. Para o secretário Estadual da Cultura, João Sayad, a possibilidade de emprestar peças do figurino ?vai facilitar a circulação de óperas pelo interior do Estado?. ?Queremos ver essas montagens rodando todo o Estado.? As informações são do Jornal da Tarde