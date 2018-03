The White Stripes anuncia separação A dupla roqueira The White Stripes anunciou anteontem nos Estados Unidos o fim da banda, alegando "uma miríade de razões", sem dar mais detalhes, e afirmou que queria "preservar o que havia de bonito e especial na parceria". O White Stripes, conhecido por suas músicas com influências do blues e do punk, era formado pelo compositor, guitarrista e vocalista Jack White e sua ex-mulher e baterista Meg White. A banda foi formada em 1997 em Detroit e atingiu a fama com um álbum homônimo em 1999. Jack White já vinha se dedicando a projetos solos, atuando também como produtor, além de formar as bandas The Raconteurs e The Dead Weather. / REUTERS