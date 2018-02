'The Voice' culinário abre nova Fox Life Em vez de ouvir a voz dos participantes, os jurados, que ficam de costas para os participantes, provam uma colher do prato preparado pelo candidato. Se mais de um jurado virar a cadeira, o aspirante a chef terá de escolher quem será seu mentor. Assim como o The Voice, o júri também traz quatro experts no assunto - duas delas bem conhecidas na TV paga brasileira: Nigella, a culinarista de generosos decotes aqui vista pelo GNT, e Anthony Bourdain, figurinha fácil na CNN e no TLC. Isto é The Taste, programa da ABC que abre o primeiro mês da nova Fox Life no Brasil, em janeiro, quando o canal se fundirá com o Bem Simples, que sairá de cena.